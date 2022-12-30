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Украинские военные выбили оккупантов из еще одного села в Луганской области (ВИДЕО)
Силы штурмовых групп Вооруженных сил Украины выбили российских захватчиков из поселка Новоселовское Луганской области. Об этом 30 декабря сообщила Луганская военная администрация.
Штурмовые группы, при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92-й ОМБр, совершили огневой налет на поселок, который в тот момент был оккупирован.
В результате успешного наступления украинские военные взяли под контроль Новоселовское.
"В ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен", — добавили в военной администрации.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в ноябре Вооруженные силы Украины возобновили контроль над селом Макеевка Краснореченского поселкового общества Сватовского района. Тогда же Генштаб сообщал, что украинские защитники отразили атаки оккупантов, в том числе, в районе села Новоселовское.