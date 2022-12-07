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ВСУ освободили уже 1888 населенных пунктов от оккупации, - Зеленский

ВСУ освободили уже 1888 населенных пунктов от оккупации, - Зеленский

Вооруженные силы Украины освободили уже 1888 населенных пунктов от российской оккупации, однако почти столько же остаются оккупированными.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к Robert F. Kennedy Human Rights Foundation.

"24 февраля Россия начала против нас тотальную войну. И это война на выживание. Сотни наших городов и сел просто сожжены дотла из-за российских ударов. 1888 населенных пунктов нам уже удалось освободить от оккупации. Но еще почти столько же украинских городов и сел остаются в оккупации", – отметил он.

Президент подчеркнул, что сейчас на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей, и они могут быть спасены.

"Мы не имеем права оставить ни одного нашего человека в российской оккупации! И в российских фильтрационных лагерях, где уже пропали без вести тысячи. И на российской территории, куда были силой депортированы сотни тысяч украинцев... Мы можем их освободить. Вот в чем наша надежда", – добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский 23 ноября выступил в режиме online на заседании Совета Безопасности ООН, созванном из-за ракетных ударов России. Среди прочего глава государства предложил принять резолюцию об осуждении энергетического террора.

Автор:
Нина Комащенко