В Луганской области освободжены уже 12 населенных пунктов - ОВА

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов уже 12 населенных пунктов Луганской области.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Уже 12 населенных пунктов освободили ВСУ от оккупантов в Луганской области. Продвижение идет непросто, каждый метр Луганщины дается очень тяжело. Время было у россиян подготовиться и свезти большое количество мобилизованных", - отметил он.

По его словам, у наших артиллеристов есть дальнобойное оружие, позволяющее решать вопрос в тылу врага – это очень облегчает ситуацию на линии фронта.

Гайдай сообщил, что на территории Луганской области ежедневно идут тяжелые бои. Оккупанты открывают плотный огонь по недавно освобожденным от них селам.

Напомним, начальник областной военной администрации Сергей Гайдай ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины полностью освободили в Сватовском районе Луганской области уже семь сел.