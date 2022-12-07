ЗСУ звільнили вже 1888 населених пунктів від окупації, - Зеленський

Збройні сили України звільнили вже 1888 населених пунктів від російської окупації, проте ще майже стільки залишаються окупованими.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до Robert F. Kennedy Human Rights Foundation.

"24 лютого Росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари. 1888 населених пунктів нам вже вдалося звільнити від окупації. Але ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації", - зазначив він.

Президент наголосив, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей і вони можуть бути врятовані.

"Ми не маємо права полишити жодну нашу людину в російській окупації! І в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі. І на російській території, куди були силою депортовані сотні тисяч українців... Ми можемо їх звільнити. Ось у чому наша надія", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 23 листопада виступив в режимі online на засіданні Ради Безпеки ООН, яку скликали через ракетні удари Росії. З-поміж іншого очільник держави запропонував ухвалити резолюцію про засудження енергетичного терору.