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Українські військові вибили окупантів зі ще одного села в Луганській області (ВІДЕО)
Сили штурмових груп Збройних сил України вибили російських загарбників з селища Новоселівське Луганської області. Про це 30 грудня повідомила Луганська військова адміністрація.
Штурмові групи, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92-ї ОМБр, здійснено вогневий наліт на селище, яке в той момент було окуповане.
В результаті успішного наступу українські військові взяли під контроль Новоселівське.
"В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон", — додали у військовій адміністрації.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, у листопаді Збройні сили України відновили контроль над селом Макіївка Красноріченської селищної громади Сватівського району. Тоді ж Генштаб повідомляв, що українські захисники відбили атаки окупантів, в тому числі, в районі села Новоселівське.