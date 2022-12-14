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Оккупанты обстреляли здание Херсонской ОВА
Российские оккупационные войска 14 декабря обстреляли Херсон, в результате чего повреждено здание Херсонской областной военной администрации.
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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Около 11:00 рашисты из реактивных систем залпового огня ударили по центру Херсона. Снаряды попали в здание Херсонской ОВА – повреждены два этажа", - отметил он.
По его словам, предварительно обошлось без пострадавших.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 13 декабря российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. По области били из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.