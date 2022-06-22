Оккупанты превратили Институт орошаемого земледелия в казармы и парковку для бронетехники - НААН

Российские захватчики превратили помещения Института орошаемого земледелия Национальной академии аграрных наук в оккупированном поселке Надднепрянское Херсонской области в ночлежку с харчевней и место для парковки бронетехники.

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Как сообщают в НААН, за месяцы оккупации россияне свели на нет достижения десятков лет кропотливого труда, уничтожив богатую коллекцию исследовательских материалов.

Зайдя с бронетехникой в первых числах марта, захватчики сразу приспособили научное учреждение под некую замену казармам, разграбив запасы дизельного топлива и разрушив ангар, где хранились элитные семена.

"С начала войны меня не покидает чувство ужаса и боли за научное учреждение, которому отдала много лет жизни. Больно наблюдать, как там хозяйничают бандиты в чужой форме. Служебные кабинеты и лаборатории в двух корпусах оккупанты превратили в места для ночлега и потребления пищи. А готовят ее на дровах из деревьев, вырубленных в институтском дендропарке", - цитируют в академии одну из сотрудниц.

Библиотеку с коллекцией редких и ценных изданий, по ее словам, оккупанты также пустили на топливо, а кое-где еще и установили растяжки.

"Причем надругательство продолжается, кажется, бесконечно: как только выехала одна колонна, через несколько часов сюда же заехала другая — такая ротация. Очень тревожит судьба зимнего сада с коллекцией экзотических растений. Мы просились, чтобы нас пустили хоть их полить, но услышали в ответ: "Мы будем поливать". Зная нрав и привычки "освободителей", в это не очень верится", - рассказала она.

В НААН говорят, что в апреле группа работников института чудом прорвалась на опытные участки и все же высеяла на них яровые культуры, поскольку они надеялись, что к лету украинские войска освободят Херсон и можно будет собирать урожай.

"Ученые лишь успели вынести из кабинетов личные вещи и часть собственных исследовательских материалов. Что останется здесь после длительного хозяйничания оккупантов – даже прогнозировать не осмеливаются", – добавляют в академии.

Там отмечают, что до полномасштабной войны коллектив Института орошаемого земледелия насчитывал 114 работников, из которых 13 были докторами, а 31 – кандидатами наук. Достижением заведения является выведение более 50 сортов и продуктивных гибридов сельскохозяйственных растений, устойчивых к засушливым условиям юга Украины.