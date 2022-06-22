Окупанти перетворили Інститут зрошуваного землеробства на казарми та парковку для бронетехніки - НААН

Російські загарбники перетворили приміщення Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук в окупованому селищі Наддніпрянське Херсонської області на нічліжку з харчевнею та місцем для паркування бронетехніки.

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Як повідомляють у НААН, за місяці окупації росіяни звели нанівець здобутки десятків років копіткої праці, знищивши багате зібрання дослідницьких матеріалів.

Зайшовши з бронетехнікою в перших числах березня, загарбники одразу пристосували науковий заклад під таку собі заміну казармам, принагідно розграбувавши запаси дизельного палива й зруйнувавши ангар, де зберігалося елітне насіння.

"Із початку війни мене не покидає відчуття жаху й болю за науковий заклад, якому віддала багато років життя. Боляче спостерігати, як там господарюють бандити у чужій формі. Службові кабінети й лабораторії у двох корпусах окупанти перетворили на місця для ночівлі й споживання їжі. А готують її на дровах з дерев, вирубаних в інститутському дендропарку", - цитують в академії одну зі співробітниць.

Бібліотеку з колекцією рідкісних та цінних видань, за її словами, окупанти також пустили на паливо, а подекуди ще й встановили розтяжки.

"Причому наруга триває, здається, безкінечно: щойно виїхала одна колона, і за кілька годин сюди ж заїхала інша — така собі ротація. Дуже тривожить доля зимового саду із колекцією екзотичних рослин. Ми просилися, аби нас пустили бодай їх полити, та почули у відповідь: "Ми самі поливатимемо". Знаючи норов та звички "асвабадітєлєй", у це не дуже віриться", - розповіла вона.

У НААН кажуть, що в квітні група працівників інституту дивом прорвалася на дослідні ділянки й таки висіяла на них ярі культури, оскільки вони сподівалися, що до літа українські війська визволять Херсон і можна буде збирати врожай.

"Науковці лише встигли винести з кабінетів особисті речі та частину власних дослідницьких матеріалів. Що залишиться тут після тривалого хазяйнування окупантів - навіть прогнозувати не насмілюються", - додають в академії.

Там зазначають, що до повномасштабної війни колектив Інституту зрошуваного землеробства налічував 114 працівників, з яких 13 були докторами, а 31 - кандидатами наук. Здобутком закладу є виведення понад 50 сортів та продуктивних гібридів сільськогосподарських рослин, стійких до посушливих умов півдня України.