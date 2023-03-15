Оккупанты продолжают терроризировать Харьковщину: из-за вражеских обстрелов погибли два человека

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения Харьковщины. Оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов приграничные города и поселки области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки враг массированно обстреливал пограничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

"Одним из самых обстреливаемых врагом городов является Волчанск. В результате вчерашних обстрелов в городе повреждено здание пожарно-спасательной части, объекты гражданской промышленности и магазина", - отметил Синегубов.

Он добавил, что в результате попадания снаряда в гражданский автомобиль погибла 55-летняя женщина, 47-летний водитель этого автомобиля получил ранения и был госпитализирован.

Кроме того, в результате обстрела села Колодяжное Купянского района повреждены частные жилые дома и объекты инфраструктуры. Погиб 42-летний гражданский мужчина, который в момент обстрела ехал в машине.

В пгт Двухлетняя Купянского района осколочное ранение получил 58-летний гражданский мужчина. Он получил медицинскую помощь на месте.

Напомним, 13 марта от обстрелов пострадали Волчанск, Купянск, Двуречная, Стрелка, Крахмальное, Гряниковка и другие города и села. В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома.