ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты продолжают терроризировать Харьковщину: из-за вражеских обстрелов погибли два человека

Оккупанты продолжают терроризировать Харьковщину: из-за вражеских обстрелов погибли два человека
Фото: пресс-служба Харьковской ОВА

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения Харьковщины. Оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов приграничные города и поселки области.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки враг массированно обстреливал пограничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

"Одним из самых обстреливаемых врагом городов является Волчанск. В результате вчерашних обстрелов в городе повреждено здание пожарно-спасательной части, объекты гражданской промышленности и магазина", - отметил Синегубов.

Фото 2 — Оккупанты продолжают терроризировать Харьковщину: из-за вражеских обстрелов погибли два человека

Он добавил, что в результате попадания снаряда в гражданский автомобиль погибла 55-летняя женщина, 47-летний водитель этого автомобиля получил ранения и был госпитализирован.

Кроме того, в результате обстрела села Колодяжное Купянского района повреждены частные жилые дома и объекты инфраструктуры. Погиб 42-летний гражданский мужчина, который в момент обстрела ехал в машине.

Фото 3 — Оккупанты продолжают терроризировать Харьковщину: из-за вражеских обстрелов погибли два человека

В пгт Двухлетняя Купянского района осколочное ранение получил 58-летний гражданский мужчина. Он получил медицинскую помощь на месте.

Напомним, 13 марта от обстрелов пострадали Волчанск, Купянск, Двуречная, Стрелка, Крахмальное, Гряниковка и другие города и села. В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома.

Автор:
Светлана Манько