Оккупанты продолжают терроризировать Харьковщину: повреждены дома и пожарная часть

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения Харьковщины. 17 марта враг с использованием ракет С-300, артиллерии, минометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В частности, под вражеским огнем находились Стрелечья, Волчанск, Двуречная и другие населенные пункты.

"Вчера враг нанес два ракетных удара по пгт Великий Бурлук Купянского района. Одна из ракет попала во двор жилого дома. Повреждены по меньшей мере 20 соседних домов и хозяйственные постройки", - отметил он.

По словам Синегубова, вторая ракета ударила в землю на территории Великобурлукского райотдела полиции, повреждена также пожарно-спасательная часть, 6 частных автомобилей и соседние жилые дома. Обошлось без пострадавших.

Напомним, из-за постоянных вражеских обстрелов Харьковская областная военная администрация начала обязательную бесплатную эвакуацию семей с детьми и маломобильных жителей из Купянской городской общины.