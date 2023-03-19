Оккупанты продолжают терроризировать Херсонщину: за сутки выпустили 269 снарядов

Российские оккупационные войска в течение суток 18 марта 53 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил - 53 обстрела, выпустив 269 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", - отметил он.

Город Херсон враг обстрелял 5 раз. 17 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки в результате обстрелов два человека получили ранения.

"По эвакуации населения. С деоккупированной территории области эвакуировано - 62 человека", - добавил глава ОВА.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.

В течение суток 17 марта россияне 50 раз открывали огонь по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего два человека получили ранения, еще один человек травмировался из-за российской мины.