В Константиновке из-за российского обстрела ранены шесть человек (ФОТО)

Шестеро мирных граждан были ранены 18 марта в Константиновке в результате обстрела города российскими войсками, сообщил в Telegram-канале начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Российские оккупанты совершили несколько залпов кассетными боеприпасами РСЗО "Ураган". Попали в район центрального рынка и магазина "Детский мир", - отметил глава региона.

По оперативным данным, повреждены десять частных домов, девять многоэтажек, школа, детский магазин, с десяток частных автомобилей и гаражи.

Как уточняют в Донецкой областной прокуратуре, в результате обстрела получили ранения разной степени тяжести две женщины и четверо мужчин в возрасте от 31 до 82 лет. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура

При процессуальном руководстве Донецкой облпрокуратуры ведется расследование дела по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, что 16 марта российские оккупационные войска нанесли два удара по Константиновке, в результате чего были ранены шесть гражданских, в том числе иностранный волонтер.

Отметим также, что в субботу россияне обстреляли и расположенный неподалеку Краматорск, в результате чего по меньшей мере два человека погибли и еще восемь были ранены. Повреждены с десяток жилых домов и объекты двух коммунальных предприятий.