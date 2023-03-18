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В Константиновке из-за российского обстрела ранены шесть человек (ФОТО)

В Константиновке из-за российского обстрела ранены шесть человек (ФОТО)
Фото: Донецкая областная прокуратура

Шестеро мирных граждан были ранены 18 марта в Константиновке в результате обстрела города российскими войсками, сообщил в Telegram-канале начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Российские оккупанты совершили несколько залпов кассетными боеприпасами РСЗО "Ураган". Попали в район центрального рынка и магазина "Детский мир", - отметил глава региона.

По оперативным данным, повреждены десять частных домов, девять многоэтажек, школа, детский магазин, с десяток частных автомобилей и гаражи.

Как уточняют в Донецкой областной прокуратуре, в результате обстрела получили ранения разной степени тяжести две женщины и четверо мужчин в возрасте от 31 до 82 лет. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Фото 2 — В Константиновке из-за российского обстрела ранены шесть человек (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 3 — В Константиновке из-за российского обстрела ранены шесть человек (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 4 — В Константиновке из-за российского обстрела ранены шесть человек (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 5 — В Константиновке из-за российского обстрела ранены шесть человек (ФОТО)
Фото: Донецкая областная прокуратура
Фото 6 — В Константиновке из-за российского обстрела ранены шесть человек (ФОТО)
Фото: Донецкая областная прокуратура
Фото 7 — В Константиновке из-за российского обстрела ранены шесть человек (ФОТО)
Фото: Донецкая областная прокуратура
Фото 8 — В Константиновке из-за российского обстрела ранены шесть человек (ФОТО)
Фото: Донецкая областная прокуратура
Фото 9 — В Константиновке из-за российского обстрела ранены шесть человек (ФОТО)
Фото: Донецкая областная прокуратура
Фото 10 — В Константиновке из-за российского обстрела ранены шесть человек (ФОТО)
Фото: Донецкая областная прокуратура
Фото 11 — В Константиновке из-за российского обстрела ранены шесть человек (ФОТО)
Фото: Донецкая областная прокуратура
Фото 12 — В Константиновке из-за российского обстрела ранены шесть человек (ФОТО)
Фото: Донецкая областная прокуратура
Фото 13 — В Константиновке из-за российского обстрела ранены шесть человек (ФОТО)
Фото: Донецкая областная прокуратура

При процессуальном руководстве Донецкой облпрокуратуры ведется расследование дела по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, что 16 марта российские оккупационные войска нанесли два удара по Константиновке, в результате чего были ранены шесть гражданских, в том числе иностранный волонтер.

Отметим также, что в субботу россияне обстреляли и расположенный неподалеку Краматорск, в результате чего по меньшей мере два человека погибли и еще восемь были ранены. Повреждены с десяток жилых домов и объекты двух коммунальных предприятий.

Автор:
Тимофей Беспятов