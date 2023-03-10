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Враг ударил по Константиновке из "Ураганов" и С-300, в ОВА призывают эвакуироваться (ФОТО)
Армия страны-агрессора РФ в очередной раз обстреляла город Константиновка в Донецкой области. Повреждены частные дома и газопровод.
Об обстреле сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, а также прессслужба Офиса Генпрокурора Украины.
По предварительной информации, для атаки по городу российские войска применили РСЗО "Ураган", а также ЗРК С-300.
Повреждены или полностью разрушены около 14 частных домов, 9 автомобилей, газовая труба, гаражи, хозяйственные сооружения и объекты гражданской инфраструктуры.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В результате обстрелов ранены 8 местных жителей. Трое мужчин и четверо женщин получили телесные повреждения разной степени тяжести. 53-летний водитель маршрутного такси получил осколочное ранение.
"Враг держит жителей Константиновки и всего Донбасса в постоянном терроре. Не медлите - эвакуируйтесь!", - призвал местных Кириленко.
Напомним, 6 марта армия РФ обстреляла Константиновку из "Торнадо". В результате обстрелов ранены 2 человека, повреждены школа, 4 многоэтажки, частный дом, многочисленные гаражи и автомобили.