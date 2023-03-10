Враг ударил по Константиновке из "Ураганов" и С-300, в ОВА призывают эвакуироваться (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ в очередной раз обстреляла город Константиновка в Донецкой области. Повреждены частные дома и газопровод.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об обстреле сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, а также прессслужба Офиса Генпрокурора Украины.

Последствия вражеских обстрелов Константиновки. Фото: Павел Кириленко

По предварительной информации, для атаки по городу российские войска применили РСЗО "Ураган", а также ЗРК С-300.

Повреждены или полностью разрушены около 14 частных домов, 9 автомобилей, газовая труба, гаражи, хозяйственные сооружения и объекты гражданской инфраструктуры.

Враг обстрелял Константиновку из "Ураганов". Фото: Павел Кириленко

В результате обстрелов ранены 8 местных жителей. Трое мужчин и четверо женщин получили телесные повреждения разной степени тяжести. 53-летний водитель маршрутного такси получил осколочное ранение.

"Враг держит жителей Константиновки и всего Донбасса в постоянном терроре. Не медлите - эвакуируйтесь!", - призвал местных Кириленко.

Напомним, 6 марта армия РФ обстреляла Константиновку из "Торнадо". В результате обстрелов ранены 2 человека, повреждены школа, 4 многоэтажки, частный дом, многочисленные гаражи и автомобили.