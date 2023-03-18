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Россияне обстреляли Краматорск, есть погибшие и раненые (ФОТО)

обстрел краматорска 18 марта
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko

По меньшей мере два человека погибли в результате обстрела Краматорска 18 марта. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По словам главы региона, россияне обстреляли город кассетными боеприпасами, попав в парк Бернацкого и ритуальную службу. По предварительной информации, повреждено с десяток жилых домов и несколько автомобилей.

"Украинский Краматорск — один из самых больших раздражителей для россиян. Они целенаправленно бьют по городу, пытаясь убить как можно больше его мирных жителей. За все преступления будут отвечать. Ордер на Путина от Международного уголовного суда — это первый шаг к справедливому наказанию!" – высказался он.

Фото 2 — Россияне обстреляли Краматорск, есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 3 — Россияне обстреляли Краматорск, есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 4 — Россияне обстреляли Краматорск, есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 5 — Россияне обстреляли Краматорск, есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 6 — Россияне обстреляли Краматорск, есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 7 — Россияне обстреляли Краматорск, есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 8 — Россияне обстреляли Краматорск, есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 9 — Россияне обстреляли Краматорск, есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 10 — Россияне обстреляли Краматорск, есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 11 — Россияне обстреляли Краматорск, есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 12 — Россияне обстреляли Краматорск, есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 13 — Россияне обстреляли Краматорск, есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 14 — Россияне обстреляли Краматорск, есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 15 — Россияне обстреляли Краматорск, есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko

Кириленко при этом сообщил о пяти раненых, в то время как начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко заявил о восьми раненых, из которых трое имеют тяжелые ранения. По его словам, российские войска попали на территорию двух коммунальных предприятий, повреждено 14 единиц коммунальной техники.

Напомним также, что 14 марта в результате ракетного обстрела Краматорска один человек погиб и по меньшей мере семь были ранены, сообщалось о повреждении шести многоквартирных домов.

Автор:
Тимофей Беспятов