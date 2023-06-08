Оккупанты пять раз обстреляли Никопольщину, есть разрушение и и раненый

Российские захватчики за день 8 июня выпустили по Никопольскому району шесть десятков снарядов из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает Днепропетровский ОВА.

Согласно сообщению, во вражеский огонь попала Марганецкая община и Никополь. В результате обстрелов Никополя 30-летний мужчина получил ранения.

Кроме того, снаряды окупантов повредили склад магазина, админздание и гостиницу. Также разрушения получили 4 пятиэтажки, авто, линия электропередач.

В ОВА подчеркнули, что последствия атак еще уточняют – спасатели обследуют территорию.

Напомним, российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Днепропетровской области. Тяжелая артиллерия врага ночью дважды ударила по Никополю.