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Оккупанты пять раз обстреляли Никопольщину, есть разрушение и и раненый
Российские захватчики за день 8 июня выпустили по Никопольскому району шесть десятков снарядов из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщает Днепропетровский ОВА.
Согласно сообщению, во вражеский огонь попала Марганецкая община и Никополь. В результате обстрелов Никополя 30-летний мужчина получил ранения.
Кроме того, снаряды окупантов повредили склад магазина, админздание и гостиницу. Также разрушения получили 4 пятиэтажки, авто, линия электропередач.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В ОВА подчеркнули, что последствия атак еще уточняют – спасатели обследуют территорию.
Напомним, российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Днепропетровской области. Тяжелая артиллерия врага ночью дважды ударила по Никополю.