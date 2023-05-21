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Оккупанты снова били по Херсонщине: есть погибшие и раненые
Армия страны-агрессора РФ в течение суток 20 мая 63 раза открывала огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека погибли и еще двое получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, враг за минувшие сутки выпустил 314 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации Херсонской области.
Город Херсон враг обстрелял 2 раза, выпустив 7 снарядов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", - отметил он.
Прокудин сообщил, что в результате обстрелов Херсонщины два человека погибли, еще двое получили ранения.
Напомним, оккупационные войска в течение суток 17 мая 90 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии три человека погибли, восемь получили ранения.