Оккупанты снова били по Херсонщине: есть погибшие и раненые

Армия страны-агрессора РФ в течение суток 20 мая 63 раза открывала огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека погибли и еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, враг за минувшие сутки выпустил 314 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации Херсонской области.

Город Херсон враг обстрелял 2 раза, выпустив 7 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", - отметил он.

Прокудин сообщил, что в результате обстрелов Херсонщины два человека погибли, еще двое получили ранения.

Напомним, оккупационные войска в течение суток 17 мая 90 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии три человека погибли, восемь получили ранения.