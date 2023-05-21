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Войска РФ ночью атаковали дронами Днепропетровскую область, а утром обстреляли из артиллерии
Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Днепропетровской области. В ночь на 21 мая враг пытался атаковать регион дронами.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Все беспилотники военные из воздушного командования "Восток" сбили. Блестящая работа!", - отметил он.
По его словам, остаток ночи прошел без обстрелов, однако уже утром враг ударил из тяжелой артиллерии по Никопольщине.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Попал по Мировской громаде. Люди не пострадали. Последствия атаки уточняются", - добавил Лысак.
Напомним, 20 мая российские войска выпустили из тяжелой артиллерии более 20-ти снарядов по Днепропетровской области. Били по Никополю и Красногригорьевской общине.