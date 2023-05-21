Войска РФ ночью атаковали дронами Днепропетровскую область, а утром обстреляли из артиллерии

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Днепропетровской области. В ночь на 21 мая враг пытался атаковать регион дронами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Все беспилотники военные из воздушного командования "Восток" сбили. Блестящая работа!", - отметил он.

По его словам, остаток ночи прошел без обстрелов, однако уже утром враг ударил из тяжелой артиллерии по Никопольщине.

"Попал по Мировской громаде. Люди не пострадали. Последствия атаки уточняются", - добавил Лысак.

Напомним, 20 мая российские войска выпустили из тяжелой артиллерии более 20-ти снарядов по Днепропетровской области. Били по Никополю и Красногригорьевской общине.