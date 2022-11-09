- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты снова обстреляли Никопольщину, есть жертва
Армия страны-агрессора РФ снова обстреляла из "Градов" Никопольщину Днепропетровской области, снаряд попал в жилой дом.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"В обед россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили "Градами" по Марганецкой громаде. Убили одного местного жителя. Российский снаряд прилетел прямо в жилой дом", - отметил он.
Резниченко добавил, что детали обстрела выясняются.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ночью 9 ноября армия страны-агрессора РФ массированно атаковала дронами-камикадзе Днепропетровскую область. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Также по Никопольскому району россияне стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Пострадали две громады – Мировская и Марганецкая. В Марганецкой громаде повреждены частные дома и частное предприятие.