Оккупанты снова обстреляли Никопольщину, есть жертва

Армия страны-агрессора РФ снова обстреляла из "Градов" Никопольщину Днепропетровской области, снаряд попал в жилой дом.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В обед россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили "Градами" по Марганецкой громаде. Убили одного местного жителя. Российский снаряд прилетел прямо в жилой дом", - отметил он.

Резниченко добавил, что детали обстрела выясняются.

Напомним, ночью 9 ноября армия страны-агрессора РФ массированно атаковала дронами-камикадзе Днепропетровскую область. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Также по Никопольскому району россияне стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Пострадали две громады – Мировская и Марганецкая. В Марганецкой громаде повреждены частные дома и частное предприятие.