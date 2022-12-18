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Оккупанты снова обстреляли Херсон: три человека пострадали
Российские оккупационные войска снова ударили по центру Херсона, есть пострадавшие.
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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Пострадали 3 человека. Они получили осколочные ранения, 1 раненый в тяжелом состоянии. Всем оказывается медицинская помощь", - отметил он.
На месте работают экстренные службы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, оккупанты постоянно обстреливают Херсонскую область. Так, за минувшие сутки, 17 декабря, оккупанты 54 раза обстреляли территорию Херсонщины. В результате обстрелов погибли 3 человека, 6 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.