Оккупанты снова попытались атаковать Одессу с воздуха - Марченко

В Одессе снова прогремели сильные взрывы - сработала ПВО и удалось сбить три вражеских ракеты.

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Вечером 28 апреля войска РФ снова попытались нанести ракетные удары по Одессе. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в своем телеграм-канале.

По словам Марченко, взрывы, которые слышали жители города, стали следствием работы ПВО - удалось сбить 3 вражеских ракеты.

В свою очередь, в оперативном командовании "Юг" сообщили, что ракетный удар пытались нанести с использованием стратегической авиации - по предварительным данным, пуск делали из крылатых ракет "Калибр".

Ранее сегодня в Одессе раздались громкие взрывы, но как сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчука, небо над городом находится под полным контролем воздушных сил Украины.

Напомним, что 25 апреля Bellingcat сообщили о планах РФ захватить юг Украины и Одессу до 9 мая, чтобы показать хоть какие достижения россиянам.

Ранее, в канун Пасхи в Одессе россияне ракетным ударом убили восемь человек.