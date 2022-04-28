Окупанти знову спробували атакувати Одесу з повітря - Марченко

В Одесі знову прогриміли сильні вибухи - спрацювала ППО і вдалося збити три ворожі ракети.

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Увечері 28 квітня війська РФ знову спробували завдати ракетних ударів по Одесі. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко у своєму телеграм-каналі.

За словами Марченка, вибухи, які чули жителі міста, стали наслідком роботи ППО - вдалося збити 3 ворожі ракети.

У свою чергу, в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ракетний удар намагалися завдати із використанням стратегічної авіації - за попередніми даними, пуск робили з крилатих ракет "Калібр".

Раніше сьогодні в Одесі пролунали гучні вибухи, але, як повідомив прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук, небо над містом знаходиться під повним контролем повітряних сил України.

Нагадаємо, що 25 квітня Bellingcat повідомили про плани РФ захопити південь України та Одесу до 9 травня, щоб показати хоч якісь досягнення росіянам.

Раніше, напередодні Великодня, в Одесі росіяни ракетним ударом убили вісім людей.