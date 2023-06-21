Оккупанты снова запускали "Шахеды" ночью: все беспилотники были уничтожены в Хмельницкой области

Российские оккупанты в ночь на 21 июня атаковали Украину ударными дронами иранского производства Shahed-136/131 с северного направления. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Силы и средства Воздушных сил сбили все шесть дронов-камикадзе в Хмельницкой области.

За прошедшие сутки, 20 июня, украинские военные приземлили четыре вражеских разведывательных беспилотника разных типов.

Отмечается, что авиация Воздушных Сил Украины совершила десятки самолетовылетов, нанесла удары по позициям, технике, тылам оккупационных войск. В частности, применялись авиационные средства поражения, предоставленные западными партнерами.

Напомним, в ночь на 20 июня россияне также запускали беспилотники по Украине (тогда было уничтожено 32 из 35 "Шахедов"). Кроме того, враг нанес удар по Запорожью ракетами "Искандер-М"/С-300.

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