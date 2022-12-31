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Оккупанты трижды накрывали Никопольщину огнем из тяжелой артиллерии
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 31 декабря оккупанты в очередной раз атаковали Никопольщину.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне трижды открывали огонь по району из тяжелой артиллерии. Обстреляли две громады - Мировскую и Марганецкую. Направили туда около двух десятков снарядов", - отметил он.
По его словам, обошлось без жертв. Последствия атак выясняются.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в ночь на 3 декабря оккупанты атаковали область дронами-камикадзе и били по Никопольщине из тяжелой артиллерии.