Оккупанты ударили по больнице на Харьковщине: ранен фельдшер (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ 18 декабря снова нанесла удар по Купянщине, есть разрушение больницы и раненый.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня днем в результате обстрелов в пгт. Ковшаровка ранен 31-летний фельдшер, мужчина получил осколочные ранения, медики оказали необходимую помощь", - отметил он.

По его словам, в результате обстрелов есть разрушение больницы, там выбиты окна.

Напомним, во время массированной ракетной атаки 16 декабря оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины.