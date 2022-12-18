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Оккупанты ударили по больнице на Харьковщине: ранен фельдшер (ФОТО)
Армия страны-агрессора РФ 18 декабря снова нанесла удар по Купянщине, есть разрушение больницы и раненый.
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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня днем в результате обстрелов в пгт. Ковшаровка ранен 31-летний фельдшер, мужчина получил осколочные ранения, медики оказали необходимую помощь", - отметил он.
По его словам, в результате обстрелов есть разрушение больницы, там выбиты окна.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, во время массированной ракетной атаки 16 декабря оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины.