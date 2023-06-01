- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты ударили по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии: в облсовете рассказали подробности
Российские оккупационные войска обстреляли два района Днепропетровской области. Враг ударил по Синельниковскому району, а утром обстрелял Никопольщину.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Согласно сообщению, оккупационная армия России ударила по Великомихайловской общине в Синельниковском районе с тяжелой артиллерии.
В результате этого были повреждены жилые дома и задело линию электросетей. Пострадавших посреди мирного населения нет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Утром оккупанты ударили по Марганецкой общине Никопольского района. Они выпустили около двух десятков снарядов из тяжелой артиллерии.
Лукашук уточнил, что информация о последствиях атаки пока выясняется.
Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Днепропетровской области. 30 мая поздно вечером российские оккупанты из БпЛА атаковали Марганецкую общину на Никопольщине, а утром нанесли удар по транспортному предприятию в Павлоградском районе.