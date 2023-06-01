Оккупанты ударили по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии: в облсовете рассказали подробности

Российские оккупационные войска обстреляли два района Днепропетровской области. Враг ударил по Синельниковскому району, а утром обстрелял Никопольщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Согласно сообщению, оккупационная армия России ударила по Великомихайловской общине в Синельниковском районе с тяжелой артиллерии.

В результате этого были повреждены жилые дома и задело линию электросетей. Пострадавших посреди мирного населения нет.

Утром оккупанты ударили по Марганецкой общине Никопольского района. Они выпустили около двух десятков снарядов из тяжелой артиллерии.

Лукашук уточнил, что информация о последствиях атаки пока выясняется.

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Днепропетровской области. 30 мая поздно вечером российские оккупанты из БпЛА атаковали Марганецкую общину на Никопольщине, а утром нанесли удар по транспортному предприятию в Павлоградском районе.