Оккупанты ударили по Днепропетровщине: одна женщина погибла, десять человек получили ранения

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Днепропетровской области. 29 мая 2023 года российские военные нанесли удар по Покровской общине Синельниковского района. Одна женщина погибла, еще десять человек получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, враг ударил по Покровской общине Синельниковского района.

Из-за российской агрессии одна женщина погибла, еще десять человек получили ранения, среди них 11-летний ребенок.

Также разрушен частный дом. Там возник пожар, который спасатели уже потушили.

Кроме того, повреждено здание спорткомплекса, хозяйственные постройки, автомобили.

В настоящее время устанавливается тип применяемого врагом оружия.

Напомним, ночью 27 мая агрессор дважды обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии. В городе разбиты шесть частных домов и две хозяйственные постройки. Также повреждены газопровод и линия электропередач.