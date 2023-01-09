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Происшествия
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Оккупанты ударили по Донецкой области, есть раненые

Оккупанты ударили по Донецкой области, есть раненые

Российские оккупационные войска нанесли массированный артиллерийский удар по пгт Кураховка Донецкой области.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки. Загорелся частный автомобиль", - отметил он.

По его словам, двое гражданских получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации 6 января открыли огонь по Курахово Донецкой области. В результате атаки один человек получил ранения.

Автор:
Нина Комащенко