В результате обстрела россиянами Херсона погиб один человек

Оккупационные войска РФ 9 января отрыли огонь по Херсону. В результате вражеской атаки погиб один человек. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

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Еще одна женщина получила сквозное ранение обломками российских снарядов. Пострадавшую госпитализировали, врачи борются за ее жизнь.

Известно, что днем россияне атаковали город из артиллерийских систем по жилому кварталу города.

Кроме того, российские оккупационные войска 9 января ночью обстреляли объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Днем ранее, 8 января, захватчики 77 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.