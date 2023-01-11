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Оккупанты ударили по критической инфраструктуре в Херсонской области
Российские оккупационные войска обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсонской области, есть раненые.
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Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Рашисты обстреляли объект критической инфраструктуры в селе Никольское Дарьевской громады. Объект получил повреждения", - отметил он.
По его словам, из-за российской атаки три человека получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, российские оккупанты продолжают воевать с медицинскими учреждениями и 11 января ударили по перинатальному центру в Херсоне.