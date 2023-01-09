Оккупанты ударили по Невскому на Луганщине: два человека погибли

Армия страны-агрессора РФ 9 января обстреляла село Невское в Луганской области, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданских.

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Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне мощно бьют по Невскому. В селе нет ни одного уцелевшего здания, но там до сих пор находятся более сотни мирных людей. После обеда сегодня там погибли двое гражданских жителей, еще двое получили ранения в результате вражеского обстрела", - отметил он.

По его словам, также сейчас идут бои за Новоселовское.

"Село разрушено до полностью и пустое. Последнюю местную жительницу на днях убил российский снайпер", - сообщил Гайдай.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что сейчас у Кременной идут бои. Захватчики перебросили туда несколько батальонов десантников и тяжелую технику, потому что они там "проседают". При проверке населенных пунктов россияне закрывают их на въезд и выезд и выборочно вывозят нескольких людей, которые им просто не понравились.