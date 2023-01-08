При проверке населенных пунктов в Луганской области оккупанты вывозят людей, которые им просто не понравились

На сегодняшний день у Кременной идут бои. Захватчики перебросили туда несколько батальонов десантников и тяжелую технику, потому что они там "проседают". При проверке населенных пунктов россияне закрывают их на въезд и выезд и выборочно вывозят нескольких людей, которые им просто не понравились, сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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По словам Гайдая, с наступлением морозов ожидается активизация боевых действий. Оккупанты пытаются удержать Кременную, чтобы не разделить собственную оборону на Луганщине пополам.

На элементах инфраструктуры на захваченных территориях зимой все чаще случаются аварии, потому что оккупанты не уделяют ее состоянию никакого внимания.

Напомним, в районе оккупированной Кременной ведутся ожесточенные бои в хвойных лесах, этот участок фронта может стать угрозой для российских войск на Бахмутском направлении.