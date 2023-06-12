Оккупанты ударили ракетами по Авдеевке в Донецкой области: есть раненые

Армия страны-агрессора РФ снова атаковала Авдеевку Донецкой области, в результате чего есть разрушения и раненые.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, рашисты ударили по городу утром 12 июня двумя ракетами.

"Двое раненых гражданских, поврежденные Дом культуры на Центральном проспекте и жилые многоэтажки в 9-м квартале - так выглядит Авдеевка после очередного авиаудара", - отметил он.

Последствия обстрела. Фото: Павел Кириленко/Telegram

По предварительной информации, обошлось без погибших; раненым оказывается медицинская помощь в местной больнице.

Напомним, за сутки 11 июня враг обстрелял ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего один человек погиб и еще двое получили ранения.