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Оккупанты ударили ракетами по Авдеевке в Донецкой области: есть раненые
Армия страны-агрессора РФ снова атаковала Авдеевку Донецкой области, в результате чего есть разрушения и раненые.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, рашисты ударили по городу утром 12 июня двумя ракетами.
"Двое раненых гражданских, поврежденные Дом культуры на Центральном проспекте и жилые многоэтажки в 9-м квартале - так выглядит Авдеевка после очередного авиаудара", - отметил он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По предварительной информации, обошлось без погибших; раненым оказывается медицинская помощь в местной больнице.
Напомним, за сутки 11 июня враг обстрелял ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего один человек погиб и еще двое получили ранения.