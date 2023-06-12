Россияне обстреляли Донецкую область: есть погибший и раненые

Оккупационные войска России продолжают террор мирного населения Донецкой области. Так, за сутки 11 июня враг обстрелял ряд населенных пунктов региона.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Так, на Волновахском направлении россияне нанесли авиаудара по Великой Новоселке и обстреляли из артиллерии Богоявленку, в результате чего повреждены хозяйственные постройки.

Последствия обстрелов. Фото: Павел Кириленко/Telegram

На Донецком направлении враг под утро обстрелял из артиллерии Авдеевку, снаряды попали в район автобазы.

На Горловском направлении в результате вражеских атак повреждены два дома в Часовоярской громаде и один дом в Торецке.

На Лисичанском направлении в результате обстрелов поврежден дом в Северске, зафиксировано 10 обстрелов Лиманской громады.

"Всего за сутки россияне убили одного жителя Донецкой области, ранили еще двоих", - сообщил глава ОВА.

Напомним, 10 июня в результате российских обстрелов были ранены восемь жителей Донецкой области.