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Оккупанты ударили ракетами по промышленной инфраструктуре Запорожья
Ночью 5 декабря армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью, попав в промышленные объекты и энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
"Сегодня коварный враг снова цинично атаковал ночное Запорожье. На этот раз оккупанты ударили своими проклятыми ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры города. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий", - отметил Куртев.
По его словам, на местах работают соответствующие службы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Враг продолжает терроризировать жителей областного центра. Ночью нанесены ракетные удары по промышленной инфраструктуре города. По предварительной информации люди не пострадали. Спасательные работы продолжаются" - сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Напомним, ночью 2 декабря оккупанты снова атаковали Запорожье. В результате вражеской атаки загорелось здание инфраструктурного объекта.