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Оккупанты ударили ракетами по Сумам: есть жертва и пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)

Оккупанты ударили ракетами по Сумам: есть жертва и пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)

Российские оккупационные войска вечером 29 июля нанесли ракетный удар по Сумам, в результате чего повреждено здание учебного заведения и выбиты окна в жилых домах.

Об этом сообщает Сумской городской совет.

"В лечебные учреждения за медицинской помощью обратилось 17 пациентов. Трое находятся на стационарном лечении (состояние средней степени тяжести). Один человек погиб", - говорится в сообщении.

На месте удара работают спасатели и спецтехника. Проходит обследование разрушенного имущества и демонтаж поврежденных конструкций.

Напомним, ночью 30 июля враг атаковал Украину с юго-восточного направления четырьмя ударными БПЛА Shahed-136/131. Все вражеские цели уничтожили, однако обломки упали на территорию одной из агрофирм в Днепропетровской области.

Автор:
Нина Комащенко