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Оккупанты выпустили с десяток снарядов по Никопольщине
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 13 января оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Не прекращаются удары по Никопольщине. Ночью россияне направили в район свою тяжелую артиллерию", - отметил Резниченко.
По его словам, пострадала Марганецкая община. Туда прилетели около десятка вражеских снарядов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.
Последствия обстрелов выясняются.
Накануне под вражеский огонь попала также Марганецкая община. Было повреждено несколько частных домов и хозяйственных сооружений.
А днем 11 января оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу. В результате обстрела ранен 26-летний мужчина.