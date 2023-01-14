Оккупанты за сутки 66 раз обстреляли территорию Херсонщины

Российские оккупационные войска в течение суток 13 января 66 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские захватчики 66 раз наносили удары по территории Херсонщины. Мирные города и села области обстреливали из разного вида вооружения - артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.

По его словам, Херсон россияне обстреляли 19 раз. Вражескими снарядами повреждены жилые дома.

За прошедшие сутки в результате обстрелов армии РФ 3 жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести, погибших нет.

Отметим, что ночью 13 января армия страны-агрессора РФ обстреляла автобазу в Херсоне. Из-за обстрелов повреждены 16 автобусов, также изуродованы легковые автомобили, склады и охраняемое здание.

Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 12 января 49 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области

Также 12 января оккупанты атаковали поселок Янтарное вблизи Херсона.