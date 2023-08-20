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Оккупанты за сутки выпустили более 400 снарядов по Херсонской области: один человек погиб
Российские войска в течение суток 19 августа совершили 77 обстрелов Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, враг выпустил 422 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и беспилотников. По Херсону захватчики выпустили 14 снарядов.
Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне.
Из-за российской агрессии один человек погиб, еще один получил ранения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщали в Херсонской областной прокуратуре, 19 августа около 08:30 военные РФ обстреляли село в Дарьевской общине Херсонской области. В результате атаки погибла местная жительница.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, сутками ранее россияне совершили 63 обстрела Херсонской области. Тогда один человек в регионе погиб, а еще десять человек, включая одного ребенка, получили ранения.