Ракетная атака по Чернигову: в ОВА назвали обновленные данные касательно пострадавших

В результате ракетного удара по Чернигову, который российские оккупанты нанесли 19 августа, 148 человек обратились за медицинской помощью или были доставлены раненые в больницы.

Об этом утром 20 августа сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире общенационального телемарафона.

Он отметил, что по состоянию на 6:20 в больницах Чернигова находился 41 пострадавший человек, 15 человек были прооперированы.

По словам Чауса, работы по очистке города продолжаются, на месте работают коммунальные службы, проходит обследование всех жилых домов и учреждений, чтобы оценить размер нанесенного ущерба.

"Повреждения получили более 500 жилищ, это 60+ домов, которые находились рядом с местом, куда прилетела ракета", – рассказал чиновник.

Обстрел Чернигова

Войска РФ совершили атаку по центру Чернигова около полудня 19 августа, применив баллистическую ракету. В результате действий захватчиков погибли семь человек, среди которых – шестилетняя девочка.

Враг повредил, в частности, музыкально-драматический театр, где проходила выставка дронов (глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус назвал это встречей представителей бизнеса и волонтерского сообщества, а соорганизатор мероприятия Мария Берлинская указала, что это была закрытая встреча инженеров, военных и волонтеров на тему технологий фронта).

Из-за ракетного удара правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

19-21 августа в Чернигове объявлены траурными днями.