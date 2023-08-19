Удар по Чернигову: в театре проходила выставка дронов

Российская армия нанесла ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова в то время, когда там проводилась выставка производителей дронов по аэроразведке в рамках демо-дня "Февральские птички".

О том, что в субботу будет проходить выставка, было известно из анонса демо-дня "Лютые птички".

Организаторы мероприятия уверяют, что о точном месте проведения сообщили только зарегистрированным и проверенным посетителям за несколько часов до начала.

Основательница общественной организации "Центр поддержки аэроразведки" и автор фильма "Невидимый Батальон" Мария Берлинская подчеркнула, что проведение выставки было заранее официально согласовано с местными властями.

В то же время, прес-служба Черниговского городского совета сообщила, что проведение выставки, которая проходила 19 августа с Черниговским городским советом, не соглашалась и никаких разрешений на нее не предоставлялось.

"Никто из членов команды кластера Brave1 не присутствовал на мероприятии. Команда Brave1 не была вовлечена в организацию мероприятия. Brave1 выступил как информационный партнер организатора Victory Drones", – сообщила команда Brave1 в комментарии LIGA.net.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, основные жертвы обстрела находились в автотранспорте или переходили дорогу, а также возвращались из церкви. Все находившиеся в драмтеатре вовремя спустились к укрытию.

Российские пропагандисты из РИА Новости также подтвердили, что целью РФ был фестиваль дронов. В России фестиваль назвали сбором военных специалистов ВСУ с боевых дронов, замаскированных под гражданских.

Напомним, оккупанты в субботу, 19 августа, обстреляли центр Чернигова. Враг применил, вероятно, баллистическую ракету.

По последней информации, от атаки террористов на центр Чернигова пострадали 117 человек, из них 7 погибли.