Россияне за сутки совершили 63 обстрела Херсонской области: жертвами стали 11 человек

Российские войска в течение суток 18 августа совершили 63 обстрела Херсонской области, в результате чего один человек погиб, а еще десять человек, включая одного ребенка, получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, оккупанты выпустили 355 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и беспилотников. По Херсону войска РФ выпустили 15 снарядов.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области, магазин и территорию предприятия в Херсоне, объект критической инфраструктуры и здание церкви в Херсонском районе, магазин в Бериславском районе.

Как уточнили в Офисе генерального прокурора, 18 августа около 20:00 оккупанты обстреляли поселок вблизи Херсона. В результате местный житель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Также там повреждены частные дома.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, сутками ранее российские оккупационные войска 48 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Тогда враг выпустил 207 снарядов.