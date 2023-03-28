Пираты захватили датское судно у берегов Конго

Пираты напали на корабль в Гвинейском заливе и взяли его на абордаж. Связи с судном нет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спикера судоходной компании Monjasa.

16 членов экипажа скрываются в каюте на борту судна Monjasa Reformer.

Танкер с нефтью и химикатами под либерийским флагом подвергся нападению 25 марта в 140 милях к западу от конголезского Пуэнт-Нуара.

Судно эксплуатируется принадлежащей Monjasa дубайской компанией Montec Ship Management.

Montec сообщила об инциденте в центр морского сотрудничества, действующий под руководством британского и французского флотов.

По данным Совета бы безопасности ООН, Гвинейский залив стал горячей точкой пиратства в последние годы, хотя с 2021 года количество случаев пиратства там уменьшилось.

Дания, которая имеет большие интересы в коммерческом судоходстве, разместила фрегат в заливе в 2021 году, но он был отозван после начала вторжения России в Украину .

Напомним, в марте 2022 года ВМФ РФ захватили поисково-спасательное судно "Сапфир", судно "Афина" и судно "Принцесса Николь" .