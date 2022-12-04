Под Бахмутом погибли пятеро грузинских добровольцев

Пятеро грузинских добровольцев погибли в ходе боевых действий около Бахмута Донецкой области, сообщило в Facebook посольство Украины в Грузии.

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"Грузинские добровольцы Авто Руруа, Роланд Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераб Аладашвили и Бадри Маркелия погибли 3 декабря в борьбе с российскими оккупантами под Бахмутом. Вечная память и слава героям!" – говорится в сообщении.

Ситуацию также прокомментировал в Telegram-канале руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщив, что речь идет о бойцах 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Бахмут – оборона стратегического города продолжается. Жестокие бои каждый день, враг бросает в бой все, что может. Постоянная работа артиллерии, картины словно из Первой мировой, мрак и трупы врагов, которые даже не убирают с поля боя. Они кладут своих сотнями без идеи, без чести... Наши воины и добровольцы сдерживают нашествие. К сожалению, мы тоже теряем своих", - написал он.

По его словам, в течение последних дней в окружении под Бахмутом оказалась группа военных - как украинцев, так и грузинских добровольцев из 57-й бригады: известно о раненом грузинском командире и пятерых погибших грузинских бойцах.

"Они под Бахмутом сражались за свет против тьмы. Свобода объединяет лучших людей в борьбе с автократическим злом. Я очень сочувствую нашим грузинским братьям. И также благодарю за то, что в эти дни мы сражаемся совместно. Мы должны победить ради свободы, ради Украины и Грузии. И отомстить. Потому что враг у нас один. Бахмут - город титанов", - подчеркнул Ермак, продублировав свой пост и на грузинском языке.

Отметим, что ситуацию вокруг Бахмута уже много раз в последние месяцы называл очень тяжелой в своих ежедневных видеообращениях президент Владимир Зеленский, отмечая мужество военных, воюющих на этом самом тяжелом направлении на фронте.