Под Бахмутом россияне прибегают к "сирийской тактике"

Из-за неудач на поле боя и невозможности захотибы Бахмут, российские оккупанты применяют так называемую "сирийскую тактику". Она включает в себя тотальное разрушение зданий и сооружений.

За счет этого враг кое-где продвигается вперед, написала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, сейчас за Бахмут и Марьинку продолжаются самые ожесточенные бои. Враг пытается установить контроль над двумя городами и там сосредоточил основные усилия.

Кроме того противник постоянно штурмует пригород Бахмута. Еще на нескольких направлениях на востоке противник оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины.

Она добавила, что продолжающиеся сейчас на востоке боевые действия - это непрерывный динамический процесс и постоянное движение с обеих сторон. Поэтому, в ежедневных сводках можно видеть, что сегодня на каком направлении есть наступление, а завтра его может не быть – остановили, враг перегруппировывается и т.д.

"Позиции можем сегодня в боях потерять, а на следующий день вернуть. Именно поэтому военные предпочитают говорить о результате по завершению операции", - резюмировала Маляр.