Под Киевом сгорела грибная ферма (ФОТО)

Масштабный пожар произошел 15 июля на грибной ферме в селе Иванков Бориспольской общины. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области. Отмечается, что сообщение о возгорании металлического ангара поступило спасателям в 13:30.

К месту происшествия были направлены спасатели 23-й государственной пожарно-спасательной части из Борисполя, 21-я ДПРЧ из Броваров, 24-я ДПРЧ из поселка Барышевка, 45-й пожарно-спасательного поста в селе Пролиски и пожарные команды сел Иванков, Рогозов и Любарцы.

По прибытию на место спасателями установлено, что горит ангар, где выращивались грибы. Пожар был ликвидирован в 14:35 на площади 2100 квадратных метров. На месте работали 10 единиц техники и 41 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

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