Под Киевом снова горела грибная ферма (ФОТО)

Пожар на предприятии по выращиванию грибов произошел 26 сентября в селе Липовка Макаровской общины Киевской области. Об этом сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о возгорании производственного помещения на улице Шевченко поступило в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района в 15:48. По прибытию к месту пожара было установлено, что горит кровля на площади в 1600 квадратных метров.

Пожар был локализован в 17:47, а полностью ликвидирован в 18:21. На месте пожара работали 9 единиц техники и 28 человек личного состава ГСЧС. От самого сельхозпредприятия была привлечена бочка на 8 тонн для подвоза воды.

Причина пожара устанавливается. В ГСЧС также опубликовали фотографии тушения пожара, однако никаких изображений изнутри здания среди них нет. Видно, что тушение происходило через вырезанное самими спасателями отверстие в крыше. Также примечательно, что на крыше были размещены солнечные панели, подавляющее большинство которых сгорело.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Напомним также, что 15 июля дотла сгорела грибная ферма в другом селе неподалеку от Киева - Иванкове Бориспольской общины. Там площадь пожара составила 2100 квадратных метров.