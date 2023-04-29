Пограничье Черниговщины: Россияне убили селянина и сбросили авиабомбу на Семеновку, ранив трех человек

Один мирный житель погиб и еще один подросток был ранен в результате российского обстрела пограничного села Тимоновичи Семеновской общины. Также там повреждены три дома, произошли пожары.

Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. По его словам, в ночь 29 апреля российские войска массово обстреливали села в пограничные, целясь из авиабомб, артиллерии и ракет.

"Поздно вечером ублюдки сбросили управляемую ФАБ-500 на дома мирных людей в Семеновке. Ранены трое мирных жителей городка, повреждены шесть домов, пожары", - проинформировал также он.

Все раненые – трое взрослых и ребенок – с травмами средней тяжести доставлены в местную больницу, им оказана необходимая помощь. Медперсонал находится на связи с управлением здравоохранения ОВА, и в случае необходимости пострадавшим будет предоставлена дополнительная медпомощь.

Также обстрелы зафиксированы в направлении сел Галагановка, Заречье (из артиллерии и РСЗО), Леоновка Семеновской общины и Красный Хутор Новгород-Северской общины (ракеты с вертолетов).

По словам главы области, Новгород-Северская районная военная администрация и Семеновская община сейчас прорабатывают вопросы эвакуации из сел, где угроза обстрелов остается.

Кроме этого, он сообщил, что ночью вражеские обстрелы фиксировались также в направлении сел Сеньковка Городнянской и Хреновка Сновской общины. Были ли пострадавшие и разрушения, не сообщается. Правоохранители о вышеупомянутых событиях не сообщают, фото с мест также не публикуются.

Напомним, что накануне сообщалось об атаке на село Костобобров Семеновской общины: три российских авиабомбы были выпущены с двух самолетов, попав в жилой сектор.