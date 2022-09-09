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Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)

Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov

В результате российских обстрелов около 14:10 9 сентября жилых кварталов двух административных районов Харькова ранения получили 14 гражданских лиц. Об этом сообщает областная прокуратура.

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Под процессуальным руководством Шевченковской и Новобаварской окружных прокуратур Харькова начато расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса).

В частности, в Шевченковском районе города были повреждены школа, детсад, жилые дома, автозаправочная станция, автомобили и магазины. Среди 14 раненых есть трое детей, младшему из которых три года.

В Холодногорском районе Харькова снаряд попал в частный дом, что привело к его полному разрушению. По предварительным данным, удары по Харькову оккупанты нанесли из реактивных систем залпового огня "Ураган".

Прокуроры совместно с полицейскими провели осмотр мест происшествий и изъяли обломки снарядов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Фото 2 — Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 3 — Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 4 — Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 5 — Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 6 — Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 7 — Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 8 — Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 9 — Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 10 — Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 11 — Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 12 — Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 13 — Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 14 — Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 15 — Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 16 — Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 17 — Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 18 — Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 19 — Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 20 — Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 21 — Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov

Отметим также, что уже вечером пятницы начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что около 20 часов оккупанты из РСЗО нанесли удар по Киевскому району областного центра, однако на этот раз обошлось без пострадавших.

Автор:
Тимофей Беспятов