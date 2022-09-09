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Правоохранители расследуют обстрел жилых кварталов Харькова 9 сентября: 14 раненых (ФОТО)
В результате российских обстрелов около 14:10 9 сентября жилых кварталов двух административных районов Харькова ранения получили 14 гражданских лиц. Об этом сообщает областная прокуратура.
Под процессуальным руководством Шевченковской и Новобаварской окружных прокуратур Харькова начато расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса).
В частности, в Шевченковском районе города были повреждены школа, детсад, жилые дома, автозаправочная станция, автомобили и магазины. Среди 14 раненых есть трое детей, младшему из которых три года.
В Холодногорском районе Харькова снаряд попал в частный дом, что привело к его полному разрушению. По предварительным данным, удары по Харькову оккупанты нанесли из реактивных систем залпового огня "Ураган".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Прокуроры совместно с полицейскими провели осмотр мест происшествий и изъяли обломки снарядов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.
Отметим также, что уже вечером пятницы начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что около 20 часов оккупанты из РСЗО нанесли удар по Киевскому району областного центра, однако на этот раз обошлось без пострадавших.