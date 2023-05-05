"Птичку жалко". В Воздушных силах рассказали о сбитии украинского Bayraktar над Киевом

Беспилотник Bayraktar, который вечером 4 мая был сбит над Киевом, был единственным дроном в воздушном пространстве, из-за которого и объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, то, что сбитие БПЛА видели над Майданом Незалежности, а обломки упали в Соломенском районе является "визуальным эффектом". Он объяснил, что может казаться, что дрон летит над твоим домом, а на самом деле — в пяти или более километрах, а когда падает, то тоже пролетает определенное расстояние.

"Да, это был беспилотник, к сожалению, наш Bayraktar. Птичку жалко, в конце концов мы теряли их уже на фронте, но делать из этого такую новость… Случается потеря управления, это техника. Не пускать же это все на самотек. Нужно было его просто обезвредить и других вариантов, видимо, не оставалось", — отметил Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что важно разобраться, как и почему это произошло, поскольку беспилотники на вооружении Украины.

Напомним, во время воздушной тревоги 4 мая, объявленной около 20:00, местные жители слышали звуки взрывов. Впоследствии стало известно, что это был результат работы ПВО. В результате падения обломков БПЛА возник пожар.

Позже в командовании Воздушных сил ВСУ объяснили, что вечером 4 мая пришлось ликвидировать собственный беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Киевом. Выяснилось, что БПЛА вышел из строя.