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Враг ночью атаковал Днепропетровщину дронами, а по Никополю бил из артиллерии
Российские оккупационные войска не перестают терроризировать мирное население Днепропетровской области. Так, в ночь на 5 мая враг в очередной раз обстрелял из артиллерии Никополь.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, также ночью агрессор направил на Днепропетровщину два беспилотника. Военные из воздушного командования "Восток" их сбили.
В Никополе в результате обстрелов повреждены 10 частных домов, заборы и хозяйственная постройка. Кроме того, перебиты линия электропередач и два газопровода.Подписывайтесь на наш Telegram канал
" Обошлось без погибших и пострадавших", - отметил Лысак.
Напомним, оккупанты в ночь на 4 мая атаковали Никополь Днепропетровской области, применив артиллерию и дроны.